Вице-президент УАФ прокомментировал назначение Ротаня и сделал еще один намек о Реброве

Сборная Украины по футболу готовится к первому матчу квалификации на Евро-2024. Команда работает под руководством Руслана Ротаня.

28 февраля Украинская ассоциация футбола назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. Это уже третья футбольная должность для легенды Днепра. Ротань уже работает главным тренером молодежки и Александрии.

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Именно Ротань выведет национальную команду на первую игру отбора на Евро-2024 против Англии, которая состоится на переполненном "Уэмбли". Поединок начнется 26 марта в 19.00 по киевскому времени.

Михайличенко: Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Ротаня. По словам функционера, такое решение Ассоциации было хорошо обдуманным. А пока УАФ ждет прихода Сергея Реброва, который имеет действующий контракт с Аль-Айном.

Ожидается, что по окончании соглашения с клубом ОАЭ Ребров станет главным тренером сборной Украины.

Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем, а у Ротаня есть работа, которую он проводит в Александрии. Братья тренера на одну игру...Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение,

– заявил Михайличенко.

Напомним, что Реброва уже давно сватают в тренерское кресло "сине-желтых". Однако контракт с Аль-Айном воспрепятствовал этому. Соглашение Сергея Станиславовича с клубом ОАЭ рассчитано до конца июня 2023 года. Ребров привел тренирующий с лета 2021 года Аль-Айн к двум трофеям.

Пока команда украинского наставника идет второй в Про-лиге ОАЭ, отставание от лидера составляет 5 баллов.

Однако есть и многие футбольные фанаты, которые не верят в такие амбициозные планы УАФ по Реброву в сборной.

Отметим, что национальная команда готовится к матчу против Англии на тренировочной базе Брентфорда, с которым предстоит сыграть контрольный спарринг.