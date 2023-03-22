Решаются последние детали товарищеского поединка нашей главной команды страны против клуба Английской Премьер-лиги. Журналист Владимир Зверов пролил свет на дату и время начала матча.

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Контрольный спарринг перед битвой года

Как будто подопечные Руслана Ротаня сыграют против Брентфорда 23 марта в 19:00 (по киевскому времени).

Стороны согласовывают, где состоится товарищеская игра – на стадионе или на базе английской команды. От места проведения будет зависеть прямая трансляция матча.

Интересно и то, что ранее сообщали, что об этом спарринге лично договорился уже бывший наставник сборной Александр Петраков. Отметим, что за вторую команду пчел играет украинец Егор Ярмолюк.

Накануне украинская сборная лишилась одного из главных лидеров команды в линии защиты. Илья Забарный покинул расположение "сине-желтых", куда приезжал с клубными медиками. Футболист еще раньше получил травму, которая до сих пор не позволила ему дебютировать за английский Борнмут. Защитник вроде бы восстановился перед сбором сборной, но как оказалось, что не на все 100%.

Также участие в матче под вопросом капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, тренирующийся по индивидуальной программе.

Напомним! 26 марта подопечные Руслана Ротаня стартуют в квалификации на чемпионат Европы-2024. Первым соперником "сине-желтых" будет Англия. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 (по Киеву) на главной арене Лондона "Уэмбли".