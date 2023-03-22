28 лютого Українська асоціація футболу призначила Руслана Ротаня на посаду виконувача обов'язків головного тренера збірної України. Це вже третя футбольна посада для легенди Дніпра. Ротань працює вже головним тренером молодіжки та Олександрії.

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Саме Ротань виведе національну команду на першу гру відбору на Євро-2024 проти Англії, яка відбудеться на переповненому "Вемблі". Поєдинок розпочнеться 26 березня о 19:00 за київським часом.

Михайличенко: Потрібен час, а часу немає, тому, гадаю, це обдумане рішення

Віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко прокоментував призначення Ротаня. За словами функціонера, таке рішення Асоціації було добре обдуманим. А поки УАФ чекає на прихід Сергія Реброва, який має чинний контракт із Аль-Айном.

Очікується, що після закінчення угоди з клубом ОАЕ, Ребров стане головним тренером збірної України.

Руслан Ротань знає багатьох гравців. Так, ми чекаємо, а у Ротаня є робота, яку він проводить в Олександрії. Брати тренера на одну гру...Потрібен час, а часу немає, тому, гадаю, це обдумане рішення,

– заявив Михайличенко.

Нагадаємо, що Реброва вже давно сватають у тренерське крісло "синьо-жовтих". Однак контракт із Аль-Айном став на перешкоді цьому. Угода Сергія Станіславовича з клубом ОАЕ розрахована до кінця червня 2023 року. Ребров привів Аль-Айн, який тренує з літа 2021 року, до двох трофеїв.

Наразі команда українського наставника йде другою у Про-лізі ОАЕ, відставання від лідера складає 5 балів.

Однак є й багато футбольних фанатів, які не вірять у такі амбіційні плани УАФ щодо Реброва у збірній.

Відзначимо, що національна команда готується до матчу проти Англії на тренувальній базі Брентфорда, з яким має зіграти контрольний спаринг.