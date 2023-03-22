28 февраля Украинская ассоциация футбола назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. Это уже третья футбольная должность для легенды Днепра. Ротань уже работает главным тренером молодежки и Александрии.

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Именно Ротань выведет национальную команду на первую игру отбора на Евро-2024 против Англии, которая состоится на переполненном "Уэмбли". Поединок начнется 26 марта в 19.00 по киевскому времени.

Михайличенко: Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Ротаня. По словам функционера, такое решение Ассоциации было хорошо обдуманным. А пока УАФ ждет прихода Сергея Реброва, который имеет действующий контракт с Аль-Айном.

Ожидается, что по окончании соглашения с клубом ОАЭ Ребров станет главным тренером сборной Украины.

Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем, а у Ротаня есть работа, которую он проводит в Александрии. Братья тренера на одну игру...Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение,

– заявил Михайличенко.

Напомним, что Реброва уже давно сватают в тренерское кресло "сине-желтых". Однако контракт с Аль-Айном воспрепятствовал этому. Соглашение Сергея Станиславовича с клубом ОАЭ рассчитано до конца июня 2023 года. Ребров привел тренирующий с лета 2021 года Аль-Айн к двум трофеям.

Пока команда украинского наставника идет второй в Про-лиге ОАЭ, отставание от лидера составляет 5 баллов.

Однако есть и многие футбольные фанаты, которые не верят в такие амбициозные планы УАФ по Реброву в сборной.

Отметим, что национальная команда готовится к матчу против Англии на тренировочной базе Брентфорда, с которым предстоит сыграть контрольный спарринг.