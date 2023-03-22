28 февраля Украинская ассоциация футбола назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. Это уже третья футбольная должность для легенды Днепра. Ротань уже работает главным тренером молодежки и Александрии.
Следует узнать Стадион или база: журналист пролил свет на дату и время матча сборной Украины против Брентфорда
Именно Ротань выведет национальную команду на первую игру отбора на Евро-2024 против Англии, которая состоится на переполненном "Уэмбли". Поединок начнется 26 марта в 19.00 по киевскому времени.
Михайличенко: Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение
Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Ротаня. По словам функционера, такое решение Ассоциации было хорошо обдуманным. А пока УАФ ждет прихода Сергея Реброва, который имеет действующий контракт с Аль-Айном.
Ожидается, что по окончании соглашения с клубом ОАЭ Ребров станет главным тренером сборной Украины.
Напомним, что Реброва уже давно сватают в тренерское кресло "сине-желтых". Однако контракт с Аль-Айном воспрепятствовал этому. Соглашение Сергея Станиславовича с клубом ОАЭ рассчитано до конца июня 2023 года. Ребров привел тренирующий с лета 2021 года Аль-Айн к двум трофеям.
Пока команда украинского наставника идет второй в Про-лиге ОАЭ, отставание от лидера составляет 5 баллов.
Однако есть и многие футбольные фанаты, которые не верят в такие амбициозные планы УАФ по Реброву в сборной.
Отметим, что национальная команда готовится к матчу против Англии на тренировочной базе Брентфорда, с которым предстоит сыграть контрольный спарринг.
- К сожалению, расположение сборной уже покинул бывший защитник Динамо Илья Забарный, который продолжает восстанавливаться от травмы.
- Также участие под вопросом в отборочном матче капитана "сине-желтых" Андрея Ярмоленко.