Сборная Украины по футболу собралась впервые за полгода, еще и под руководством нового наставника. К первому поединку отбора Евро-2024 против Англии нашу команду готовит Руслан Ротань.

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"Сине-желтые" уже прибыли на "Туманный Альбион" и приступили к тренировочному процессу на базе Брентфорда. С повреждением в ряды национальной команды прибыл капитан Андрей Ярмоленко.

Пока 33-летний игрок Аль-Айна тренируется индивидуально, его участие в игре с англичанами под вопросом. Врачи следят за его состоянием и позже примут решение о возможности привлечения Андрея.

Напомним, что Ярмоленко - один из лучших футболистов в истории сборной Украины. В 112 матчах за национальную команду игрок забил 45 мячей, всего на два гола меньше рекордсмена Андрея Шевченко (47).

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Прошлым летом вингер перешел из Вест Хэма в Аль-Айн, который тренирует Сергей Ребров. В этом сезоне Ярмоленко наиграл 22 матча за свой новый клуб, забив 8 голов и отдав три ассиста.

Важно знать. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.