Как официально сообщили в Украинской ассоциации футбола, Руслан Ротань утвержден исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

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При этом Ротань и дальше будет тренировать молодежную сборную Украины. А главным тренером национальной сборной будет, пока Сергей Ребров не возглавит команду. Исполком УАФ согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Таким образом, по меньшей мере на матче против Англии в Лондоне будет руководить сборной Украины именно Руслан Ротань. Этот матч намечен на 26 марта 2023 года.

Относительно Реброва, то у него действует контракт с клубом Аль-Айн до лета 2023 года.

Возглавив сборную Украины, Руслан Ротань будет совмещать сразу три тренерских должности. Ведь кроме работы в национальной и молодежной сборных Украины он также в декабре 2022 года возглавил футбольный клуб Александрия. И уже даже дебютировал во главе команды в матче УПЛ – Александрия сыграла в результативную ничью 3:3 с Металлистом 1925.

В то же время, на сайте УАФ в новости о назначении Ротаня не указали тот факт, что он возглавляет Александрию. В его биографической справке упомянули только о работе ассистента главного тренера в донецком Олимпике и в молодежной сборной Украины, а также, что он с 27 февраля возглавил национальную сборную Украины.