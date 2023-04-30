Украина будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по дзюдо: заявление тренера сборной

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал решение бойкотировать чемпионат мира. К сожалению, мировое первенство пройдет без представителей Украины.

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к чемпионату мира 2023. Под видом "нейтральных" спортсменов в соревнованиях примут участие военнослужащие РФ – армии, совершающей геноцид украинцев.

По теме Россия заявила на ЧМ по дзюдо семерых членов армии РФ под видом нейтральных атлетов: весь список

Победили российские деньги

Такое унижение всех олимпийских принципов, а также пренебрежение условий допуска атлетов из стран-агрессоров, которое приняло МОК, не оставило выбора нашей команде. Украинская сборная по дзюдо приняла решение бойкотировать главный старт сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва.

Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли. Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье, и оно не будет такой огласки. А завтра на утро опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк уезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем бороться. Но очень тяжело в нашем виде спорта, потому что все это решается кулуарно. Все столь "некрасиво", мягко говоря,

– сказал Дуброва.

Все россияне причастны к силовым структурам

Тренер обратил внимание, что Международная федерация дзюдо не провела проверку попавших в заявку спортсменов из РФ и РБ.

В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, получают награды. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно, никто этого не делал, какая-то формальность,

– рассказал Дуброва.

Наши сборники очень разочарованы таким позорным поступком Международной федерации дзюдо, однако не опускают руки и готовятся к следующему этапу Гран-при.

"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни, и девушки начали вес гонять. Все же, это был первый чемпионат мира для многих.

Будем готовиться дальше, и планируется, что 25-27 мая поедем на Гран-при в Австрии. Надеемся, что представителей страны-агрессора там не будет", – добавил главный тренер сборной.

Напомним, что на отвратительное решение IJF отреагировали Дарья Белодид и Богдан Ядов, шокированные допуском военнослужащих страны террориста.