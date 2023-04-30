Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до чемпіонату світу 2023. Під виглядом "нейтральних" спортсменів у змаганнях візьмуть участь військовослужбовці РФ – армії, яка чинить геноцид українців.

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Перемогли російські гроші

Таке паплюження усіх олімпійських принципів, а також нехтування умов допуску атлетів з країн-агресорів, яке прийняло МОК, не залишило вибору нашій команді. Українська збірна з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт сезон. Про це повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва.

Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі. Ми на завтра готуємо офіційну заяву, бо сьогодні неділя, і вона не матиме такого розголосу. А завтра на ранок опублікуємо, і президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 та 5 травня відбудеться світовий конгрес. Він буде там і готує промову, намагатимемось боротися. Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки "некрасиво", м'яко кажучи,

– сказав Дуброва.

Всі росіяни причетні до силових структур

Тренер звернув увагу, що Міжнародна федерація дзюдо не провела перевірку спортсменів з РФ та РБ, які потрапили у заявку.

У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність,

– розповів Дуброва.

Наші збірники дуже розчаровані таким ганебним вчинком Міжнародної федерації дзюдо, проте не опускають руки і готуються до наступного етапу Гран-прі.

"Спортсмени розчаровані, бо вже і хлопці, й дівчата почали вагу ганяти. Усе ж таки, це був перший чемпіонат світу для багатьох.

Готуватимемось далі, і планується, що 25-27 травня поїдемо на Гран-прі в Австрії. Сподіваємось, що представників країни-агресорок там не буде", – додав головний тренер збірної.

Нагадаємо, що на огидне рішення IJF відреагували Дар'я Білодід та Богдан Ядов, які були шоковані допуском військовослужбовців країни терориста.