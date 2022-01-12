Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт: когда состоится гонка
12 января 2022 , 20:45Читати новину українською
Источник:IBU
В немецком Рупольдинге 13-го января продолжится 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022. В четверг болельщиков ждет мужской спринт.
Изменения в сборной Украины
Накануне гонки с составом биатлонистов на гонку определилась сборная Украины. Наставник мужской команды Юрай Санитра решил внести незначительные коррективы в состав команды по сравнению с предыдущим спринтом в Оберхофе.
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В гонке выступят четверо украинских биатлонистов, бежавших в Оберхофе. В то же время вместо Тараса Лесюка в сборную возвращается Артем Тищенко.
Первым на старт под 11 номером выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.
Состав сборной Украины на спринт в Рупольдинге
- 11. Дмитрий Пидручный
- 29. Антон Дудченко
- 61. Артем Прима
- 67. Богдан Цымбал
- 110. Артем Тищенко
Мужской спринт 13-го января начнется в 15:30.Шестой этап Кубка мира по биатлону стартовал в Рупольдинге 12-го января женским спринтом. Из украинок только Юлия Джима попала в зачетную зону – 37-я строчка.