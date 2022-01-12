Зміни у збірній України

Напередодні гонки зі складом біатлоністів на гонку визначилася збірна України. Наставник чоловічої команди Юрай Санітра вирішив внести незначні корективи у склад команди в порівнянні з попереднім спринтом в Обергофі.

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У гонці виступлять четверо українських біатлоністів, які бігли в Обергофі. Водночас замість Тараса Лесюка у збірну повертається Артем Тищенко.

Першим на старт під 11 номером вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний.

Склад збірної України на спринт у Рупольдингу

11. Дмитро Підручний

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цимбал

110. Артем Тищенко

Чоловічий спринт 13-го січня розпочнеться о 15:30.

Шостий етап Кубка світу з біатлону стартував у Рупольдингу 12-го січня жіночим спринтом. З українок тільки Юлія Джима потрапила у залікову зону – 37-а сходинка.