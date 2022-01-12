Зміни у збірній України
Напередодні гонки зі складом біатлоністів на гонку визначилася збірна України. Наставник чоловічої команди Юрай Санітра вирішив внести незначні корективи у склад команди в порівнянні з попереднім спринтом в Обергофі.
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У гонці виступлять четверо українських біатлоністів, які бігли в Обергофі. Водночас замість Тараса Лесюка у збірну повертається Артем Тищенко.
Першим на старт під 11 номером вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний.
Склад збірної України на спринт у Рупольдингу
- 11. Дмитро Підручний
- 29. Антон Дудченко
- 61. Артем Прима
- 67. Богдан Цимбал
- 110. Артем Тищенко
Чоловічий спринт 13-го січня розпочнеться о 15:30.