Новый сезон по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Именно там состоятся первые два этапа Кубка мира по биатлону.

Стоит внимания Все, что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть

Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

  • 27 ноября

Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45
Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00

  • 28 ноября

Спринт (женщины) – 12:00
Спринт (мужчины) – 14:45

Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Трансляция с официального сайта IBU