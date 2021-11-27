Новый сезон по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Именно там состоятся первые два этапа Кубка мира по биатлону.
Стоит внимания Все, что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть
Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде
- 27 ноября
Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45
Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00
- 28 ноября
Спринт (женщины) – 12:00
Спринт (мужчины) – 14:45
Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Трансляция с официального сайта IBU