Новый сезон по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Именно там состоятся первые два этапа Кубка мира по биатлону.

Стоит внимания Все, что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть

Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

27 ноября

Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45

Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00

28 ноября

Спринт (женщины) – 12:00

Спринт (мужчины) – 14:45

Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Трансляция с официального сайта IBU

Обратите внимание. Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону также можно на сайте "Суспільне спорт".