Возвращение Вирер и проклятие Алимбековой

Шведской биатлонистке Эльвире Эберг удалось реабилитироваться после неудачного этапа в Обергофе. Спортсменка "чисто" отстрелялась на двух огневых рубежах и не оставила шансов на победу своим конкуренткам.

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Норвежка Марте Олсбю Ройселанд стала второй в спринте. А итальянка Доротея Вирер сумела завоевать "бронзу". Обе спортсменки имеют два нуля в своем активе.

Для Вирер это первая награда в данном сезоне. Итальянка одержала победу у представительницы Беларуси Динары Алимбековой. Интересно, что для белоруски это уже шестое четвертое место в сезоне-2021/2022.

Провальное выступление украинок

Юлии Джими удалось улучшить свою стрельбу по сравнению с прошлым этапом. Украинка первым же выстрелом не закрыла мишень во время лежки, что изрядно насторожило фанатов биатлона. Однако дальше Юлия отработала без ошибок.

На второй стрельбе Джима не торопилась стрелять. Стойку она закрыла довольно медленно, однако удачно. Юлия стала лучшей среди украинок – 37-е место.

Немало порадовала Ирина Петренко. Украинка удачно вернулась на Кубок мира и в очередной раз заявила о своей идеальной стрельбе. Ей удалось закрыть десять из десяти.

Однако на дистанции Ирина выглядела не так хорошо. В итоге она финишировала 41-й.

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Валентина Семеренко не слишком удачно начала свой старт. На первой стрельбе биатлонистка промахнулась один раз. Однако "чисто" закрыла последний огневой рубеж. Но несмотря на не слишком удачный ход на дистанции украинка оказалась лишь на 47-й позиции.

Еще одна украинка Дарья Блашко аналогично, как и ее землячки, промахнулась во время первой стрельбы. Однако последний рубеж она преодолела с нулем. Дарья финишировала 82-й.

Также на Кубок мира вернулась и Анастасия Меркушина. После первого рубежа украинка отправилась на один штрафной круг. Еще одну мишень биатлонистка не закрыла во время последней стрельбы. Меркушина в итоге оказалась на 88-й позиции.

Результаты женского спринта в Рупольдинге

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 19: 45.2

2. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) +21.6

3. Доротея Вирер (Италия, 0 + 0) +29.7

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37. Юлия Джима (Украина, 1+0) +1: 45.8

41. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1: 56.5

47. Валентина Семеренко (Украина, 1+0) +2: 03.9

82. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +2: 59.0

88. Анастасия Меркушина (Украина, 1 + 1)