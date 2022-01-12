Изменения в сборной Украины

Накануне гонки с составом биатлонистов на гонку определилась сборная Украины. Наставник мужской команды Юрай Санитра решил внести незначительные коррективы в состав команды по сравнению с предыдущим спринтом в Оберхофе.

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В гонке выступят четверо украинских биатлонистов, бежавших в Оберхофе. В то же время вместо Тараса Лесюка в сборную возвращается Артем Тищенко.

Первым на старт под 11 номером выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины на спринт в Рупольдинге

11. Дмитрий Пидручный

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цымбал

110. Артем Тищенко

Мужской спринт 13-го января начнется в 15:30.

Шестой этап Кубка мира по биатлону стартовал в Рупольдинге 12-го января женским спринтом. Из украинок только Юлия Джима попала в зачетную зону – 37-я строчка.