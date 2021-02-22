Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили решил сменить спортивное гражданство. Футболист не планирует выступать за сборную Украины.

Почему Цитаишвили будет выступать за Грузию

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что футболист Динамо Георгий Цитаишвили решил сменить спортивное гражданство на грузинское.

К слову Цыганков обошел легенду Динамо Белькевича в гонках бомбардиров

По информации журналиста, хавбек планирует выступать за сборную Грузии. Как сообщил Цыганык, решение Цитаишвили связано с семейными обстоятельствами.

Сообщается, что на похоронах его деда несколько месяцев назад родственники сообщили футболисту, что его желанием было, чтобы Георгий выступал за сборную Грузии.

Не могу и не имею права что-то говорить на эту тему

Цитаишвили в комментарии Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию, что будет выступать за Грузию. Футболист не опроверг информацию, однако не стал раскрывать детали.

Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно,

– сказал футболист.

Он добавил, что сейчас сосредоточен на футболе в составе Ворсклы.

Что известно о Цитаишвили

По данным Transfermarkt, 20-летний футболист находится в структуре Динамо с 2017 года. За это время Георгий успел дебютировать за основную команду киевлян. На его счету участие в 24 матчах, в которых он отдал 2 асисты.

Зимой 2021 года хавбек на правах аренды перешел в полтавскую Ворсклу. Цитаишвили выступал за сборные команды Украины в возрасте от 17 до 21 года.

Со сборной Украины U-20 Цитаишвили стал чемпионом мира в 2019 году. За национальную сборную Украины Георгий пока не дебютировал и не получал вызовов.