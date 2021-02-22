Футболист Динамо Цитаишвили будет выступать за сборную Грузии, – СМИ
Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили решил сменить спортивное гражданство. Футболист не планирует выступать за сборную Украины.
Источник:"Циганик LIVE"
Почему Цитаишвили будет выступать за Грузию
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что футболист Динамо Георгий Цитаишвили решил сменить спортивное гражданство на грузинское.
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По информации журналиста, хавбек планирует выступать за сборную Грузии. Как сообщил Цыганык, решение Цитаишвили связано с семейными обстоятельствами.
Сообщается, что на похоронах его деда несколько месяцев назад родственники сообщили футболисту, что его желанием было, чтобы Георгий выступал за сборную Грузии.
Не могу и не имею права что-то говорить на эту тему
Цитаишвили в комментарии Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию, что будет выступать за Грузию. Футболист не опроверг информацию, однако не стал раскрывать детали.
Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно,
– сказал футболист.
Он добавил, что сейчас сосредоточен на футболе в составе Ворсклы.
Что известно о Цитаишвили
По данным Transfermarkt, 20-летний футболист находится в структуре Динамо с 2017 года. За это время Георгий успел дебютировать за основную команду киевлян. На его счету участие в 24 матчах, в которых он отдал 2 асисты.
Зимой 2021 года хавбек на правах аренды перешел в полтавскую Ворсклу. Цитаишвили выступал за сборные команды Украины в возрасте от 17 до 21 года.
Со сборной Украины U-20 Цитаишвили стал чемпионом мира в 2019 году. За национальную сборную Украины Георгий пока не дебютировал и не получал вызовов.
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