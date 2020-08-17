Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список футболистов на два матча квалификации чемпионата Европы 2021. Среди них и два футболиста, выступающие в иностранных чемпионатах.

Всего в перечне 24 игрока, которые должны прибыть на сбор 28 августа, сообщили в УАФ. Уже 4 сентября молодежную сборную Украины ожидает матч с Данией, а 8 сентября – с Финляндией. Обе игры "сине-желтые" проведут на выезде.

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Отметим, что в сборную вызвано двух легионеров. Капитан команды Евгений Чеберко с этого сезона выступает за австрийский ЛАСК. В то же время дебютировать за молодежную сборную может нападающий немецкого "Нюрнберга" 18-летний Эрик Шуранов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Резник ("Ворскла", Полтава), Олег Билык ("Александрия"), Анатолий Трубин ("Шахтер", Донецк).

Дмитрий Резник ("Ворскла", Полтава), Олег Билык ("Александрия"), Анатолий Трубин ("Шахтер", Донецк). Защитники: Ефим Конопля ("Десна", Чернигов), Даниил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все – "Динамо", Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1", Днепр), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло ("Александрия").

Ефим Конопля ("Десна", Чернигов), Даниил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все – "Динамо", Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1", Днепр), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло ("Александрия"). Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все – "Динамо", Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба – "Днепр-1", Днепр), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Евгений Смирный ("Колос", Ковалевка), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все – "Мариуполь"), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер", Донецк).

Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все – "Динамо", Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба – "Днепр-1", Днепр), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Евгений Смирный ("Колос", Ковалевка), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все – "Мариуполь"), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер", Донецк). Нападающие: Эрик Шуранов ("Нюрнберг", Германия), Даниил Сикан ("Шахтер", Донецк).

Шансы Украины выйти на молодежное Евро-2021

Сборная Украины еще сохраняет шансы выйти на Евро-2021. Правда они очень скудные. Украинцы проиграли три из четырех матчей в группе – Дании, Румынии и Финляндии, победив лишь Мальту. Поэтому занимают четвертое место.

При том, что на Евро-2021 выходят девять победителей групп и пять лучших сборных, которые займут вторые места. Из-за пандемии коронавируса, плей-офф было отменено.