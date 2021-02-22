Шевченко может вызвать в сборную Украины Данченко, который сменил несколько клубов в России
Бывший футболист Шахтера Олег Данченко может дебютировать за сборную Украины. Наставник украинской сборной Андрей Шевченко может вызвать игрока на сборы команды.
Источник:"Цыганык LIVE"
Тренеры сборной Украины следят за Данченко
По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитника греческого клуба АЕК Олега Данченко могут вызвать в сборную Украины в ближайшее время.
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Сообщается, что тренерский штаб сборной Украины следит за выступлениями Данченко и изучает вопрос его возможного приглашения.
Что известно про Данченко?
26-летний Данченко вызывался в сборную Украины в 2018 году, когда был в составе Шахтера. По данным Transfermarkt, Олег находился в структуре Шахтера с 2016 года. До этого он был в структуре Динамо Хмельницкий, Металлург Запорожье и Черноморец.
В 2017 году Данченко начал российскую часть своей карьеры. Сначала он перешел на правах аренды в Анжи.
В 2018 году он вернулся в Шахтер, однако зимой 2019-го перешел в российский Енисей. Летом того же года контракт Данченко у Шахтера за 1 миллион евро выкупил казанский Рубин.
В 2020 году Рубин отдал Данченко в аренду в Уфу. В январе 2021 года Рубин продал Данченко в АЭК за 1 миллион евро. Отметим, что Данченко не получал вызов в сборную Украины, когда играл в России.
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