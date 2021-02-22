Бывший футболист Шахтера Олег Данченко может дебютировать за сборную Украины. Наставник украинской сборной Андрей Шевченко может вызвать игрока на сборы команды.

Тренеры сборной Украины следят за Данченко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитника греческого клуба АЕК Олега Данченко могут вызвать в сборную Украины в ближайшее время.

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Сообщается, что тренерский штаб сборной Украины следит за выступлениями Данченко и изучает вопрос его возможного приглашения.

Первый в 2021 году сбор Украина проведет в марте. Украинская команда должна провести три матча отбора к ЧМ-2022 с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта).

Что известно про Данченко?

26-летний Данченко вызывался в сборную Украины в 2018 году, когда был в составе Шахтера. По данным Transfermarkt, Олег находился в структуре Шахтера с 2016 года. До этого он был в структуре Динамо Хмельницкий, Металлург Запорожье и Черноморец.

В 2017 году Данченко начал российскую часть своей карьеры. Сначала он перешел на правах аренды в Анжи.

В 2018 году он вернулся в Шахтер, однако зимой 2019-го перешел в российский Енисей. Летом того же года контракт Данченко у Шахтера за 1 миллион евро выкупил казанский Рубин.

В 2020 году Рубин отдал Данченко в аренду в Уфу. В январе 2021 года Рубин продал Данченко в АЭК за 1 миллион евро. Отметим, что Данченко не получал вызов в сборную Украины, когда играл в России.