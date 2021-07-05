Сборная Украины – это не топ-команда, – Сабо раскритиковал игру подопечных Шевченко
Источник:Tribuna.com
Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал матч с Англией (0:4) в 1/4 финала Евро-2020 и другие игры турнира.
Сабо оценил выступление сборной Украины в четвертьфинале против Англии. Специалист выделил Георгия Бущана, как лучшего игрока команды.
К слову Сыграть так хорошо под таким давлением – это впечатляет, – Саутгейт про 4:0 с Украиной
"Англичане были сильнее и свежее. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит лишь на 63-й минуте, но англичане остановились. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. Мы – не топ-команда, мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо", – сказал он.
Бущан – номер один в сборной. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо. Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой парень, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился,
– заявил экс-тренер Динамо.
Однако Сабо категоричен относительно того, что Шевченко должен остаться у руля сборной Украины.
"Кто должен готовить сборную Украины на ЧМ-2022? Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его изменении даже не должен стоять", – считает Сабо.
Матч Украина – Англия: что известно
- Поединок начался на стадионе в Риме в 22:00 по Киеву. Арбитр Брих не добавил ни одной минуты к основному времени, поэтому матч длился 90 минут.
- Первый гол "сине-желтые" пропустили еще на 4 минуте, в течение первого тайма счет держался 0:1. Впрочем, во втором соперник забил еще 3 мяча.
- Британские СМИ пишут, что англичанам удалось установили новый рекорд чемпионатов Европы. А именно – 3 из 4 голов они забили головой.
- Зеленский поддержал сборную после поражения. Он подчеркнул, что это не сломает Украину. Ведь мы завершили турнир как одна из сильнейших команд Европы.