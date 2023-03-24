Голы Александра Сватка и Георгия Судакова принесли команде Руслана Ротаня победу в контрольном спарринге со счетом 2:0. После поединка исполняющий обязанности главного тренера коротко поделился впечатлениями от матча против "пчел".

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Ротань: Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность

Руслан Петрович начал с бедствий о скудном тренировочном процессе в подготовке к важному поединку против Англии. Однако Ротань похвалил свою команду за поединок против Брентфорда.

Новый тренер "сине-желтых" рассказал, что сказал своей команде в раздевалке.

За это время тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней. Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится,

– подчеркнул Ротань.

К слову. Уже 26 марта подопечных Ротаня ждет стартовый матч квалификации на Евро-2024 против Англии. Поединок начнется в 19:00 (по Киеву). Встреча рассудит нидерландская бригада арбитров. Это будет вторая встреча для англичан, которые на старте обыграли "скуадро адзурру" 1:2.

Ожидается, что Ротань будет тренером украинской сборной только на этот матч против Англии. УАФ надеется, что летом национальную команду возглавит Сергей Ребров, у которого действующий контракт с Аль-Айном до конца текущего сезона.

Потери обеих сборных