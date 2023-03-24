25-летний футболист центра поля принял участие в контрольном спарринге против Брентфорда. Александр Рихаленок появился на поле во втором тайме, когда Украина вела в счете 1:0 благодаря голу Александра Сватка. Отметим, что подопечные Ротаня победили резервистов "пчел" 2:0.

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Пихаленок: Это старт квалификации, всегда есть немного волнения к матчу

Лидер днепровского клуба не стал раскрывать все тайны сборной перед игрой против Англии.

Не открывая тайн, наигрывали что-нибудь? Да, договорились немного у ворот, разобрали некоторые моменты, будем готовиться к матчу. Это старт квалификации, всегда есть немного волнения к матчу. Но у тех, кто выйдет с первых минут, после стартового свистка все пройдет,

– сказал Пихаленок.

Полузащитник Днепра-1 немного рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня.

Стиль Ротаня? Нравится. Все, так сказать, современно, современный футбол. Думаю, ребята довольны. Теперь все, над чем мы работали, нужно перенести на поле,

– рассказал футболист днепрян.

Напомним, что Пихаленок уже имеет опыт выступлений за национальную команду. Александра провел за "сине-желтых" уже 5 официальных матчей, в которых пока еще не отличался результативными действиями.

К слову. Матч Англия – Украина в отборе на Евро-2024 состоится 26 марта на лондонском "Уэмбли". Стартовый свисток нидерландского арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Команда Гарета Саутгейта подходит к поединку после победы над Италией 1:2.