Тренерский штаб Брентфорда выставил на игру против сборной Украины резервный состав, добавив всего двух игроков основы – Понтуса Янсона и Джошуа Дасилву. Руслан Ротань тоже имел возможность поэкспериментировать с составом в преддверии ответственного поединка на "Уэмбли", пишет 24 Канал.

Читайте также Украина стартует в отборе на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

Тренировка с повышенной ответственностью

Место в воротах занял голкипер Реала Андрей Лунин, в центре защиты вышел Александр Сваток. Кроме того, с первых минут начал игру Виталий Буяльский, от услуг которого отказался предыдущий тренер сборной Александр Петраков, а также Артем Бондаренко, возможности которого хорошо известны Руслану Ротаню.

Состав сборной Украины

Первый тайм: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук

Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук Запасные: Шевченко, Соболь, Попов, Мирошниченко, Сарапий, Пихальонок, Судаков, Коноплянка, Цыганков, Довбик

В первом тайме голом в ворота Брентфорда отличился защитник Днепра-1 Александр Сваток. Удвоил преимущество "сине-желтых" во второй половине игры хавбек "горняков" Георгий Судаков.

Автор первого забитого гола Сваток / instagram.com/uafukraine

В итоге команда Ротаня без особых проблем одержала победу со счетом 2:0 над резервистами "пчел".

Эта игра стала последней репетицией "сине-желтых" в преддверии поединка против сборной Англии.

Обратите внимание! Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток арбитра известит о начале поединка в 19:00 по киевскому времени. Игру будет судить нидерландская бригада арбитров.