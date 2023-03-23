Тренерский штаб Брентфорда выставил на игру против сборной Украины резервный состав, добавив всего двух игроков основы – Понтуса Янсона и Джошуа Дасилву. Руслан Ротань тоже имел возможность поэкспериментировать с составом в преддверии ответственного поединка на "Уэмбли", пишет 24 Канал.
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Тренировка с повышенной ответственностью
Место в воротах занял голкипер Реала Андрей Лунин, в центре защиты вышел Александр Сваток. Кроме того, с первых минут начал игру Виталий Буяльский, от услуг которого отказался предыдущий тренер сборной Александр Петраков, а также Артем Бондаренко, возможности которого хорошо известны Руслану Ротаню.
Состав сборной Украины
- Первый тайм: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук
- Запасные: Шевченко, Соболь, Попов, Мирошниченко, Сарапий, Пихальонок, Судаков, Коноплянка, Цыганков, Довбик
В первом тайме голом в ворота Брентфорда отличился защитник Днепра-1 Александр Сваток. Удвоил преимущество "сине-желтых" во второй половине игры хавбек "горняков" Георгий Судаков.
Автор первого забитого гола Сваток / instagram.com/uafukraine
В итоге команда Ротаня без особых проблем одержала победу со счетом 2:0 над резервистами "пчел".
Эта игра стала последней репетицией "сине-желтых" в преддверии поединка против сборной Англии.