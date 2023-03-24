Голи Олександра Сватка та Георгія Судакова принесли команді Руслана Ротаня перемогу у контрольному спарингу з рахунком 2:0. Після поєдинку виконувач обов'язків головного тренера коротко поділився враженнями від матчу проти "бджіл".
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Ротань: Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість
Руслан Петрович розпочав із бідкань про мізерний тренувальний процес у підготовці до важливого поєдинку проти Англії. Однак Ротань похвалив свою команду за поєдинок проти Брентфорда.
Новий тренер "синьо-жовтих" розповів, що сказав своїй команді у роздягальні.
За цей період часу тренувань у нас було дуже мало. Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість. Вважаю, хлопці провели добру гру, професіонально поставились до неї. Я сказав їм, що у неділю буде на 300% складніша гра у плані стадіону, мотивації від збірної Англії, самовіддачі, гри один в один. Англія цим славиться,
– наголосив Ротань.
Очікується, що Ротань буде тренером української збірної лише на цей матч проти Англії. УАФ сподівається, що влітку національну команду очолить Сергій Ребров, який має чинний контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону.
Втрати обох збірних
- Напередодні поєдинку обидві збірні мають кадрові втрати. Ілля Забарний вже точно не допоможе Україні. Також під питанням участь капітана Андрія Ярмоленка (відновлюється від травми) та Сергія Сидорчука (застуда).
- Команда "трьох левів" не допоможуть одразу чотири виконавці – Люк Шоу (отримав вилучення у матчі проти Італії), Маркус Рашфорд, Мейсон Маунт та Нік Поуп.