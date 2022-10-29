Вместо игры с боснийцами: Россия нашла нового "топового гранда" для товарищеского матча
29 октября 2022 , 10:14Читати новину українською
Сборная России продолжает выбирать среди "огромного" списка претендентов на товарищескую игру. Национальная команда страны-агрессора определилась с соперником.
Российская сборная проведет товарищеский спарринг против Таджикистана. Будущий соперник занимает 108 место в рейтинге ФИФА, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Игра пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Россия и Таджикистан впервые встретятся на футбольном поле
Пять из последних своих матчей Таджикистан не проигрывал – 4 победы и одна мировая.
Замена Боснии и Герцеговине
- Похоже, что Россия нашла себе замену. Ведь 19 ноября должна сыграть против Боснии и Герцеговины. Однако новости об этом спарринге вызвали возмущение в футбольном сообществе и, в частности, в боснийской команде. Большинство футболистов отказалось от встречи против России.
- Фанаты этой европейской сборной тоже выступили против такого спарринга. Болельщики попросили бойкотировать этот поединок. УЕФА могла наказать Боснию и Герцеговину за такой товарищеский матч.
- Глава местной федерации не спешит отменять спарринг против соперника из страны-агрессора. В СМИ появляется много слухов об отмене этого поединка, но официально подтверждения пока нет.
- 31 октября должно состояться заседание по этому матчу.