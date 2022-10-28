Обыск был проведен 18 октября на основании определения следователя судьи по месту жительства Павелка с целью отыскания и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что обыск прошел в тот же день, когда на границе с Польшей генеральному секретарю и вице-президенту УАФ Юрию Записоцкому вручили подозрение по уголовным делам по деятельности УАФ.

Подробнее Вице-президенту Украинской ассоциации футбола вручили подозрение при пересечении границы

Досудебное расследование начато и осуществляется в уголовном производстве №42019000000002229 по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о расходовании средств, полученных ФФУ от УЕФА.

Павелко имеет процессуальный статус свидетеля.

Стоит отметить, что Павелко опровергал информацию о том, что у него дома были обыски.