Российская сборная проведет товарищеский спарринг против Таджикистана. Будущий соперник занимает 108 место в рейтинге ФИФА, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Игра пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Россия и Таджикистан впервые встретятся на футбольном поле

Пять из последних своих матчей Таджикистан не проигрывал – 4 победы и одна мировая.

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