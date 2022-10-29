Російська збірна проведе товариський спаринг проти Таджикистану. Майбутній суперник посідає 108-ме місце у рейтингу ФІФА, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Гра відбудеться 17 листопада у Душанбе на Центральному республіканському стадіоні. Росія та Таджикистан вперше зустрінуться на футбольному полі.

П'ять із останніх своїх матчів Таджикистан не програвав – 4 перемоги та одна мирова.

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