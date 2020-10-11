Двf футболистf сборной Испании не смогут сыграть против Украины. Речь идет о нападающем Жераре Морено и защитнике Диего Льоренте.

Оба игрока получили травмы во время тренировки сборной Испании. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Испанской федерации футбола.

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Отмечается, что оба игрока не смогли закончить тренировку команды из-за мышечных повреждений. Поэтому тренерский штаб принял решение не брать их на матч в Киев против сборной Украины.

Отметим, что в предыдущем матче против сборной Швейцарии Морено вышел на замену во втором тайме на 17 минут, а Льоренте всю игру провел в запасе.