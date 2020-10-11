Сборная Испании потеряла двух игроков перед матчем с Украиной
Двf футболистf сборной Испании не смогут сыграть против Украины. Речь идет о нападающем Жераре Морено и защитнике Диего Льоренте.
Оба игрока получили травмы во время тренировки сборной Испании. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Испанской федерации футбола.
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Отмечается, что оба игрока не смогли закончить тренировку команды из-за мышечных повреждений. Поэтому тренерский штаб принял решение не брать их на матч в Киев против сборной Украины.
Отметим, что в предыдущем матче против сборной Швейцарии Морено вышел на замену во втором тайме на 17 минут, а Льоренте всю игру провел в запасе.
- Сборные Украины и Испании матч Лиги наций проведут во вторник, 13 октября. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Первый матч в Испании между этими командами в рамках Лиги наций закончился разгромным поражением украинцев 4:0.
- Перед очной встречей в Киеве, обе команды провели по два матча в октябре – товарищески и в рамках Лиги наций. Сборная Украины оба матча проиграла – уступила на выезде Франции 7:1, а дома проиграла Германии 1:2. Испанцы же на выезде сыграли в нулевую ничью с португальцами, а дома минимально обыграли швейцарцев после ошибки защиты соперников.
- Следовательно, сборная Украины проиграла три последних матча – Испании, Франции и Германии с общим счетом 2:13. И теперь них снова ожидает матч против Испании.
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