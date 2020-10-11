Двох футболістів збірної Іспанії не зможуть зіграти проти України. Мова йде про нападника Жерара Морено та захисника Дієго Льоренте.

Обоє гравців отримали травми під час тренування збірної Іспанії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Іспанської федерації футболу.

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Зазначається, що обидва гравці не змогли закінчити тренування команди через м'язові ушкодження. Тож тренерський штаб прийняв рішення е брати їх на матч до Києва проти збірної України.

Відзначимо, що у попередньому матчі проти збірної Швейцарії Морено вийшов на заміну у другому таймі на 17 хвилин, а Льоренте всю гру провів у запасі.