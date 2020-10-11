Збірна Іспанії втратила двох гравців перед матчем з Україною
-
Двох футболістів збірної Іспанії не зможуть зіграти проти України. Мова йде про нападника Жерара Морено та захисника Дієго Льоренте.
Обоє гравців отримали травми під час тренування збірної Іспанії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Іспанської федерації футболу.
ДО теми: Маліновський пропустить матч проти Іспанії – гравець не знав правила з картками у Лізі Націй
Зазначається, що обидва гравці не змогли закінчити тренування команди через м'язові ушкодження. Тож тренерський штаб прийняв рішення е брати їх на матч до Києва проти збірної України.
Відзначимо, що у попередньому матчі проти збірної Швейцарії Морено вийшов на заміну у другому таймі на 17 хвилин, а Льоренте всю гру провів у запасі.
- Збірні України та Іспанії матч Ліги націй проведуть у вівторок, 13 жовтня. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
- Перший матч в Іспанії між цими командами в рамках Ліги націй закінчився розгромною поразкою українців 4:0.
- Перед очною зустріччю в Києві, обидві команди провели по два матчі в жовтні – товариському та в рамках Ліги націй. Збірна України обидва матчі програла – поступилася на виїзді Франції 7:1, а вдома програла Німеччині 1:2. Іспанці ж на виїзді зіграли в нульову нічию з португальцями, а вдома мінімально обіграли швейцарців після помилки захисту суперників.
- Відтак збірна України програла три останні матчі – Іспанії, Франції та Німеччині із загальним рахунком 2:13. І тепер на них знову очікує матч проти Іспанії.
Вибір редакції
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
"Динамо" розпочало продаж квитків на матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса": ціна та де купити9 жовтня , 10:46
-
Як Денис Берінчик ефектно спустився на ринг в образі супергероя перед чемпіонським боєм: відео9 жовтня , 10:22