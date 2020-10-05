Сборная Германии перед поединком с Украиной в Лиге наций понесли кадровые потери. Наставник немцев Йоахим Лёв не сможет рассчитывать на двух основных игроков.

Кадровые проблемы Германии

Полузащитник "Шальке" Суат Сердар получил травму. Зато нападающий "Челси" Тимо Вернер заболел. Об этом сообщает сайт немецкой сборной.

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Сообщается, что Тимо Вернер не присоединится к команде в понедельник, 5-го октября. Сыграет ли Вернер против Украины – не известно.

Также известно, что матч против Украины пропустит Лерой Сане. Звездный футболист "Баварии" выбыл на длительный срок из-за травмы.

На октябрьские матчи Лев вызвал 30 футболистов, среди которых есть два дебютанта – полузащитника Махмуд Дауд и Йонас Хофман.

Матч Украина – Германия состоится в субботу 10-го октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21: 45.