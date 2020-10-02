Главный наставник сборной Германии Йоахим Лев обнародовал заявку своей команды на матчи Лиги Наций. В составе два дебютанта из "Боруссии" (Менхенгладбах).

Наставник включил в заявку 30 футболистов, среди которых есть два дебютанта – полузащитники Махмуд Дауд и Йонас Хофман. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Германии.

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Состав сборной Германии

Первый октябрьский матч сборную Германии ждет уже 7 октября против Турции. Позже к команде присоединятся Нойер, Зюле, Киммих, Горецка, Гнабри, Клостерманн, Хальстенберг и Кроос. Они будут иметь шанс сыграть в Лиге наций против сборной Украины (10 октября) и команды Швейцарии (13 октября).

В заявке отсутствуют несколько игроков: голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, а также Тило Керер и Лерой Сане из "Баварии". Все трое пропускают матчи национальной команды из-за повреждений.

Немецкие футболисты начнут подготовку уже 5 октября. Отметим, что матч Германии против Украины состоится 10 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит на НСК "Олимпийский" в 21:45.

Вратари: Лено, Нойер, Трапп.

Защитники: Гинтер, Госенс, Клостерманн, Хальстенберг, Хенрикс, Кох, Рюдигер, Джан, Шульц, Штарк, Зюле, Та.

Полузащитники: Амири, Дауд, Брандт, Дракслер, Гнабри, Горецка, Киммих, Хаверц, Хофманн, Нойхаус, Кроос, Сердар.

Нападающие: Вальдшмидт, Вернер.