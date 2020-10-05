Збірна Німеччини перед поєдинком з Україною в Лізі націй зазнали кадрових втрат. Наставник німців Йоахім Льов не зможе розраховувати на двох основних гравців.

Кадрові проблеми Німеччини

Півзахисник "Шальке" Суат Сердар зазнав травми. Натомість нападник "Челсі" Тімо Вернер захворів. Про це повідомляє сайт німецької збірної.

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Повідомляється, що Тімо Вернер не приєднається до команди у понеділок, 5-го жовтня. Чи зіграє Вернер проти України – не відомо.

Також відомо, що матч проти України пропустить Лерой Сане. Зірковий футболіст "Баварії" вибув на тривалий термін через травму.

На жовтневі матчі Льов викликав 30 футболістів, серед яких є два дебютанти – півзахисники Махмуд Дауд та Йонас Хофман.

Матч Україна – Німеччина відбудеться у суботу, 10-го жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.