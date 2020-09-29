Ключевой игрок сборной Германии не сыграет против Украины в Лиге Наций
Полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Лерой Сане не сыграет против сборной Украины в Лиге Наций. Игрок пропустит несколько недель из-за повреждения.
Сане выбыл на 3-4 недели из-за травмы колена, поэтому не сможет принять участие в матче против сборной Украины в Лиге Наций. О травме футболиста сообщил Twitter мюнхенского клуба.
Читайте также: Лерой Сане стал игроком "Баварии": детали громкого трансфера – фото
Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции рассказал, что этот перерыв на матчи национальных команд поможет Сане быстро восстановиться и снова выйти на поле в футболке "Баварии".
Хавбек не сможет помочь команде в ближайшем поединке против "Боруссии" в Суперкубке Германии. Также Сане не примет участие в матче Лиги Наций против сборной Украины, который состоится уже 10 октября в Киеве. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 21:45.
Добавим, что летом футболист подписал контракт с "Баварией" до 2025 года.
Карьера Сане в сборной Германии
- В сентябре 2014 года Сане дебютировал в составе юношеской сборной Германии до 19 лет и сразу отметился победным голом. Всего принял участие в 11 играх, где 4 раза огорчал голкиперов соперников.
- В начале сентября 2015 года он дебютировал за молодежную сборную Германии в матче против датчан. На молодежном уровне сыграл в 10 официальных матчах, забил 5 голов.
- В ноябре 2015 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Германии.
- В футболке главной команды страны 17 матчей, в которых отметился 2 голами.