Полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Лерой Сане не сыграет против сборной Украины в Лиге Наций. Игрок пропустит несколько недель из-за повреждения.

Сане выбыл на 3-4 недели из-за травмы колена, поэтому не сможет принять участие в матче против сборной Украины в Лиге Наций. О травме футболиста сообщил Twitter мюнхенского клуба.

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Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции рассказал, что этот перерыв на матчи национальных команд поможет Сане быстро восстановиться и снова выйти на поле в футболке "Баварии".

„@David_Alaba hat muskuläre Probleme, da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. @LeroySane19 fällt aus und wir hoffen er kommt nach der Länderspielpause zurück. Er hat eine Kapselverletzung im Knie.“ #packmas #FCBBVB #Flick pic.twitter.com/M3dM9Jc2jl — FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020

Хавбек не сможет помочь команде в ближайшем поединке против "Боруссии" в Суперкубке Германии. Также Сане не примет участие в матче Лиги Наций против сборной Украины, который состоится уже 10 октября в Киеве. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 21:45.

Добавим, что летом футболист подписал контракт с "Баварией" до 2025 года.

Карьера Сане в сборной Германии