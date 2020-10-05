Сборная Украины перед так называемым окном на матчи национальных команд понесла серьезные кадровые потери. Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в первом поединке против Франции аж на 12 футболистов. О кадровых проблемах "сине-желтых" – читайте в материале Спорт 24.

К товарищеской игре с Францией, которая состоится 7-го октября, будет готовиться только 21 игрок. 12 футболистов, которые были в предыдущей заявке, не смогут принять участия в игре. Об этом сообщает сайт УАФ. Кстати: Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах Кого не будет в матче с Францией Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция) Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко довыкликликликликликл 5 футболистов Илья Забарный

Ефим Конопля

Юрий Панькив

Александр Зубков

Владимир Шепелев Действующая заявка сборной Украины на октябрьские матчи Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия") Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун ("Гент"), Юхим Конопля ("Десна") Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Сергей Макаренко ("Кортрейк"), Игорь Харатин и Александр Зубков (оба - "Ференцварош") Нападающие: Роман Яремчук ("Гент") Сборная Украины 5 октября вылетела сразу в Париж, где 7 октября на "Стад де Франс" в Сен-Дени сыграет товарищеский матч против действующих чемпионов мира сборной Франции.



8 октября сборная Украины вернется в Киев. Здесь команда продолжит подготовку к матчам Лиги наций. 10 октября на НСК "Олимпийский" украинцы будут принимать сборную Германии. На 13 октября запланирован матч против сборной Испании на этом же стадионе.