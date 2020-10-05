Сборная Украины потеряла 12 футболистов: кого не будет и кто попал в заявку
Сборная Украины перед так называемым окном на матчи национальных команд понесла серьезные кадровые потери. Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в первом поединке против Франции аж на 12 футболистов. О кадровых проблемах "сине-желтых" – читайте в материале Спорт 24.
К товарищеской игре с Францией, которая состоится 7-го октября, будет готовиться только 21 игрок. 12 футболистов, которые были в предыдущей заявке, не смогут принять участия в игре. Об этом сообщает сайт УАФ.
Кстати: Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах
Кого не будет в матче с Францией
- Александр Зинченко (травма)
- Сергей Кривцов (травма)
- Евгений Коноплянка (травма)
- Сергей Болбат (травма)
- Виталий Буяльский (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрей Пятов (коронавирус)
- Тарас Степаненко (коронавирус)
- Николай Матвиенко (самоизоляция)
- Виктор Коваленко (самоизоляция)
- Жуниор Мораес (самоизоляция)
- Марлос (самоизоляция)
Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко довыкликликликликликл 5 футболистов
- Илья Забарный
- Ефим Конопля
- Юрий Панькив
- Александр Зубков
- Владимир Шепелев
Действующая заявка сборной Украины на октябрьские матчи
Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия")
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун ("Гент"), Юхим Конопля ("Десна")
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Сергей Макаренко ("Кортрейк"), Игорь Харатин и Александр Зубков (оба - "Ференцварош")
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент")
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