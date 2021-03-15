Во Львове вводят первый этап локдауна. В городе вводят немало ограничений, в том числе и на спортивные события.

Во Львове ухудшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому на комиссии ТЭБ и ЧС был принят ряд решений по карантинным мероприятиям на ближайшие две недели во Львове.

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Мы приняли решение относительно спортивных соревнований. Те спортивные соревнования, которые планировали проводить в закрытых помещениях, есть предложение перенести на другой период. Или делать соревнования на открытом пространстве,

– заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, ограничения, которые будут применены во Львове – это первый шаг, чтобы не попасть в "красную зону". Пока в городе закрывают школы. Однако общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать в обычном режиме.

Какие ограничения вводят во Львове

Учащиеся школ 5-11 класса переходят на дистанционное обучение (во львовских школах уже 185 больных работников коронавирусом, а также 122 ученика с инфекцией. По состоянию на 15 марта зафиксировали 35 новых случаев среди работников школ и еще 16 случаев среди школьников).

Внешкольные (кружки, секции) переходят на дистанционное обучение.

По предложению управления спорта Львова организаторам спортивных событий в помещении рекомендовано их перенести.

Пристальное внимание к ночным клубам. На выходных неоднократно фиксировались события без соблюдения каких-либо норм безопасности.

Стоит напомнить, что в конце марта сборная Украины по футболу проведет два матча отбора на чемпионат мира именно на "Арене Львов". 28 марта подопечные Андрея Шевченко проведут матч против сборной Финляндии, а 31 марта примут в родных стенах команду Казахстана.

Журналисты "ТаТоТаке" утверждали, что матчи могут перенести в Харьков из-за неудовлетворительного состояния газона. Хотя львовским командам за три недели до игр сборной запретили проводить на "Арене Львов" свои матчи чемпионата. Однако директор стадиона Ольга Манько отрицает этот факт.

Матч сборных Украины на "Арене Львов" относится к событию на открытом пространстве. Поэтому введение локдауна не должно повлиять на проведение матча. Однако могут быть применены дополнительные ограничения.