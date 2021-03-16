Останні кілька днів у ЗМІ активно обговорюють перенесення матчів збірної України. Головна причина про яку говорять – це готовність чи не готовність поля "Арени Львів". Керівництво арени вже спростувала інформацію про перенесення матчів. Але скоріш за все їх таки перенесуть.

Проте проблема аж ніяк не в готовності газону. Трьох тижнів для підготовки цілком достатньо, щоб поле було готове до проведення двох матчів. До того ж сам газон частково зі штучним покриттям, що дозволяє йому швидше відновлюватись. Головне для асоціації футболу під час прийняття рішень – це чи допустять на трибуни вболівальників. І саме це питання зараз вирішується.

Варте уваги "Арену Львів" хочуть перейменувати на честь Степана Бандери

Наразі ситуація складається так, що матчі перенесуть в інше місто. 15 березня міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про перенесення спортивних заходів в закритих приміщеннях. А вже 16 березня Львівщина стала лідером за кількістю хворих на COVID-19. Зараз обласна комісія ТЕБ і НС обговорює рішення з понеділка, 22 березня, ввести обмеження на всій території області. В такому випадку зіграти на арені 28 і 31 березня з глядачами буде не реально.

Про перенесення матчів свідчить і той факт, що засідання організаційного комітету з підготовки та проведення у Львові відбіркових матчів до чемпіонату світу по футболу 2022 між чоловічими національними збірними командами України, Фінляндії та Казахстану, яке мало відбутись 16 березня у стінах ЛОДА, скасували.

До чого тут гроші? Однією з умов проведення матчу була хороша епідеміологічна ситуація. Також після локдауну дозволили заповнити трибуни на третину. Асоціація просила, щоб дозволили підняти цю межу до 50%. Третина місць на "Арені Львів" – це 11522 глядачі. Якщо взяти навіть мінімальну вартість квитків на матчі збірної у 150 гривень, то асоціація заробила б 1 мільйон 728 тисяч гривень з однієї гри. Але ми розуміємо, що ця сума точно була б більша (і не в один раз), бо вартість квитків на центральних трибунах значно більша. Також треба врахувати наявність SKY BOXES, де суми в рази більші. За нашою інформацію, запит на їх оренду під час матчів значно перевищував їх кількість.

Асоціація витрачає на оренду стадіону, за нашою інформацією, 1 – 1,2 мільйона гривень. Весь дохід від матчів йде асоціації. Саме тому так сильно хотіли провести матч із глядачами, і ситуація ще два тижні тому давала надію навіть на збільшення кількості вболівальників.

Якщо так важливо багато глядачів, то чому зразу не грати на "Олімпійському" в Києві, де така ж ситуація з коронавірусом, що й у Львові. Але є великий ризик, що матчі з Фінляндією і Казахстаном не зберуть в столиці навіть десяти тисяч глядачів. А у Львові навіть на не топових суперників приходять глядачі, бо це збірна.

Є зараз проблеми з коронавірусом і у Харкові (п'ята область за швидкістю поширення). Там навіть можна розмістити більше вболівальників. Проте саме тут є проблема із газоном, що не влаштовує тренерський штаб збірної.

Наразі найімовірніший варіант проведення матчів – Київ. В столиці вже теж почали говорити про обмеження. Асоціація нічого і тут не заробить, але витратить менше на логістику і тренерському штабу так буде простіше.

Водночас Шанс для України у відборі на ЧС-2022: ключовий захисник Фінляндії захворів на COVID-19

Крім вболівальників, найбільше тут постраждав стадіон. Два матчі збірної і супутні заходи, які планувала делегація з Казахстану, дозволили б підприємству добре заробити. За нашою інформацією, ця сума склала б мінімум 1,5 мільйона гривень прибутку. Сума, яка в час боргів і кризи, дуже потрібна арені.

P.S. Матеріал не претендує на істину останньої інстанції. Але саме про таку тенденцію розвитку подій говорять нам люди, які дотичні до процесів, пов’язаних з організацією матчів збірної.