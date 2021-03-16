Сборная Финляндии по футболу не сможет рассчитывать на своего защитника Ере Уронена в отборочных матчах на ЧМ-2022. Футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Без ведущего футболиста

Защитник сборной Финляндии Ере Уронен подхватил коронавирус в расположении бельгийского Генка. Кроме него в команде заболели еще Брайан Лимбомбе и Тоби Лейсен.

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Все футболисты немедленно были отправлены на самоизоляцию. Такое развитие событий не позволит главному наставнику финской сборной Маркку Канерву рассчитывать на ключевого защитника.

Игрок не примет участие в мартовских отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года. Отметим, что сборная Украины проведет свой матч против Финляндии уже 28 марта. Предварительно встречу было запланировано провести во Львове.

Однако появилась информация, что поединок может быть перенесен в Киев или Харьков. Причиной таких слухов стали проблемы с газоном на "Арене Львов" и ухудшение эпидемиологической ситуации в культурной столице Украины. Директор стадиона опроверг информацию о переносе противостояния в другой город.

К слову, в составе украинской сборной тоже не без проблем. Накануне травму в Ференцвароше получил Александр Зубков.

Какие матчи пропустит Уронен