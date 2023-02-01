25 січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет випустив нову заяву щодо ситуації в Україні, а також про подальше відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. В цій заяві було чітко вказано, що МОК продовжує дію санкцій, які були накладені на ці дві країни до цього.

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Санкції передбачають заборону на організацію міжнародних спортивних заходів на території Росії чи Білорусі. Також заборонена будь-яка символіка цих країн на міжнародних змаганнях. А російських чи білоруських чиновників заборонено запрошувати або акредитовувати на такі події.

Однак росіяни у своїх подальших заявах вирішили "опустити" цей момент. І вже починають обдумувати виступи на Олімпіаді-2024 в Парижі. Таким відзначився й очільник олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

На це відреагували в МОК. І опублікували відповідну заяву, де нагадали про своє попереднє рішення.

"Санкції проти держав і урядів Росії та Білорусі не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно підтверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – йдеться в заяві МОК, до якої прикріплено попереднє рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі.

Варто відзначити, що МОК таки залишив "лазівку" для російських спортсменів. Там погодилися відсторонити Росію як державу від міжнародних турнірів, але допускати росіян на ці змагання, як "нейтральних атлетів". Правда вони мають не підтримувати війну в Україні та дотримуватися антидопінгових правил.

В Україні виступили проти такого рішення. І вимагають цілковитої заборони для росіян брати участь в будь-яких міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним прапором. Адже вони й надалі залишаються росіянами – представниками країни, яка веде війну проти України.

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В МОК висловили незгоду із заявами України. Хоча до ініціативи України проти ймовірної участі росіян в змаганнях долучаються все більше країн.