Награда для лучшего форварда в мире

Нападающий Манчестер Юнайтед получил награду лучшего бомбардира по версии Globe Soccer Awards. Фотография Криштиану Роналду появилась на самом высоком здании в ОАЭ – на небоскребе Бурдж Халифа.

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На здании изображен форвард после традиционного празднования гола. Но на фото Роналду одет в форму туринского Ювентуса, за который выступал в течение 2018 – 2021 годов. К моменту награждения футболист уже вернулся в английский Манчестер Юнайтед.

Изображение Роналду на небоскребе / Фото из инстаграма Криштиану Роналду

Роналду: Еще одна исполненная мечта

Роналду на своей странице в инстаграме выложил фото и поблагодарил всех за награду.

"Всегда красивый и замечательный, с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь тем, что из года в год меня отмечают на таком элегантном и престижном мероприятии с таким всемирным влиянием. Dubai Globe Soccer Gala уже является одним из важнейших спортивных событий в мире", – написал Криштиану.

Получить такую ​​значимую награду, как лучший бомбардир в истории футбола – это еще одна мечта. Спасибо! Надеюсь, что скоро увидимся!,

– добавил португальский футболист.

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