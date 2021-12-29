Награда для лучшего форварда в мире
Нападающий Манчестер Юнайтед получил награду лучшего бомбардира по версии Globe Soccer Awards. Фотография Криштиану Роналду появилась на самом высоком здании в ОАЭ – на небоскребе Бурдж Халифа.
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На здании изображен форвард после традиционного празднования гола. Но на фото Роналду одет в форму туринского Ювентуса, за который выступал в течение 2018 – 2021 годов. К моменту награждения футболист уже вернулся в английский Манчестер Юнайтед.
Изображение Роналду на небоскребе / Фото из инстаграма Криштиану Роналду
Роналду: Еще одна исполненная мечта
Роналду на своей странице в инстаграме выложил фото и поблагодарил всех за награду.
"Всегда красивый и замечательный, с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь тем, что из года в год меня отмечают на таком элегантном и престижном мероприятии с таким всемирным влиянием. Dubai Globe Soccer Gala уже является одним из важнейших спортивных событий в мире", – написал Криштиану.
Получить такую значимую награду, как лучший бомбардир в истории футбола – это еще одна мечта. Спасибо! Надеюсь, что скоро увидимся!,
– добавил португальский футболист.
Каким был 2021 год для карьеры Криштиану Роналду
- В 2021 году футболист успел поиграть за два клуба – Ювентус и Манчестер Юнайтед.
- Возвращение Роналду в состав "красных дьяволов" стало несколько неожиданным. Хотя Криштиану не раз говорил, что хочет покинуть Турин из-за неудовлетворительных выступлений туринцев.
- В сезоне-2021/2022 португалец отыграл 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
- В феврале этого года Криштиану признали лучшим игроком десятилетия в Европе.