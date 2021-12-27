Как отметили в Globe Soccer Awards, Роналду не нуждается в представлении зрителям, поскольку он был обладателем многих наград.

Важно Роналду принес победу Манчестер Юнайтед и помог Рангнику установить уникальное достижение

В частности, в феврале 2021 года он становился лучшим игроком десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). А в 2020-м та же Globe Soccer Awards назвала его лучшим футболистом XXI века.

Интересно! Globe Soccer Awards – ежегодно организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

Награда лучшего бомбардира в истории футбола

Как пишут на странице Globe Soccer Awards в твиттере, в 2021 году Роналду забил 46 голов и занял пятое место в списке лучших бомбардиров мира, уступив по количеству забитых мячей:

Кариму Бензема (47),

Килиану Мбаппе,

Эрлингу Холлану (по 49),

Роберту Левандовски (69).

Стоит отметить, что Роналду за прошедшее десятилетие достиг немало спортивных высот.

Именно за это время он четырежды выигрывал "Золотой мяч" (еще один в 2008 году).

Выиграл 20 титулов на клубном уровне – 16 в Реале и 4 в Ювентусе. С Реалом он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В 2016 году со сборной Португалии стал победителем Чемпионата Европы. В 2019 году выиграл финальный этап Лиги наций.

Добавим, что в 2021 году трансферная стоимость Роналду, по данным Transfermarkt, постоянно снижалась. 29 декабря 2020 года его оценили в 60 миллионов евро. А уже 23 марта 2021 года – в 50 миллионов евро.