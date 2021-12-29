Відзнака для найкращого форварда світу

Нападник Манчестер Юнайтед отримав відзнаку найкращого бомбардира за версією Globe Soccer Awards. Фотографія Кріштіану Роналду з'явилась на найвищій будівлі в ОАЕ – на хмарочосі Бурдж Халіфа.

Цікаво дізнатись Коли Роналду завершить кар'єру: відповідь мами найкращого бомбардира в історії футболу

На будівлі зображена світлина форвард після традиційного святкування голу. Але на фото Роналду одягнений у форму туринського Ювентуса, за який виступав протягом 2018 – 2021 років. На момент нагородження футболіст вже повернувся в англійський Манчестер Юнайтед.



Зображення Роналду на хмарочосі / Фото з інстаграму Кріштіану Роналду

Роналду: Ще одна здійснена мрія

Роналду на своїй сторінці в інстаграмі виклав фото та подякував усім за нагороду.

"Завжди красивий і чудовий, з дивовижною архітектурою та добрими людьми. Я пишаюся тим, що з року в рік мене відзначають на такому елегантному та престижному заході з таким всесвітнім впливом. Dubai Globe Soccer Gala вже є однією з найважливіших спортивних подій у світі", – написав Кріштіану.

Отримати таку значущу нагороду, як найкращий бомбардир в історії футболу — це ще одна здійснена мрія. Дякую! Сподіваюся, що скоро побачимося!,

– додав португальський футболіст.

Який був 2021 рік для кар'єри Кріштіану Роналду