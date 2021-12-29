Відзнака для найкращого форварда світу
Нападник Манчестер Юнайтед отримав відзнаку найкращого бомбардира за версією Globe Soccer Awards. Фотографія Кріштіану Роналду з'явилась на найвищій будівлі в ОАЕ – на хмарочосі Бурдж Халіфа.
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На будівлі зображена світлина форвард після традиційного святкування голу. Але на фото Роналду одягнений у форму туринського Ювентуса, за який виступав протягом 2018 – 2021 років. На момент нагородження футболіст вже повернувся в англійський Манчестер Юнайтед.
Зображення Роналду на хмарочосі / Фото з інстаграму Кріштіану Роналду
Роналду: Ще одна здійснена мрія
Роналду на своїй сторінці в інстаграмі виклав фото та подякував усім за нагороду.
"Завжди красивий і чудовий, з дивовижною архітектурою та добрими людьми. Я пишаюся тим, що з року в рік мене відзначають на такому елегантному та престижному заході з таким всесвітнім впливом. Dubai Globe Soccer Gala вже є однією з найважливіших спортивних подій у світі", – написав Кріштіану.
Який був 2021 рік для кар'єри Кріштіану Роналду
- У 2021 році футболіст встиг пограти за два клуби – Ювентус та Манчестер Юнайтед.
- Повернення Роналду у склад "червоних дияволів" став дещо несподіваним. Хоча Кріштіану не раз говорив, що хоче покинути Турин через незадовільні виступи туринців.
- У сезоні-2021/2022 португалець відіграв 20 матчів, у яких забив 13 голів та зробив 2 асисти.
- У лютому цьоро року Кріштіану визнали найкращим гравцем десятиліття у Європі.