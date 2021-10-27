Самый сильный боксер мира может вернуть Гвоздика на ринг

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик может возвратиться в профессиональный спорт. Гвоздик готов возобновить карьеру ради поединка с сильнейшим боксером мира Саулем Альваресом.

Гвоздик: Бой с Канело был бы великим для меня

Мексиканец Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, среди которых – полутяжелая. Именно в этом весе Александр Гвоздик обладал титулом WBC.

Кстати Последнее слово хотелось бы сказать не так, – Гвоздик снова намекнул на вероятное возвращение в бокс

Украинец заверил, что без раздумий вернется к тренировкам, если Альварес предложит ему бой.

Бой с Канело был бы великим для меня. Послушайте, если бы он дал мне такую ​​возможность, то завтра я бы вернулся на ринг,

– сказал Гвоздик.

Недавно журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. В этом рейтинге Альварес является постоянным лидером.

Предыдущий бой Канело провел против Билли Джо Сондерса. Мексиканец объединил титулы чемпиона мира WBO, WBC, WBA во втором среднем весе.

Гвоздик завершил карьеру: главное

Гвоздик объявил о завершении карьеры в 2020 году. Украинец решил заняться бизнесом.

Последний поединок Александр провел осенью 2019 года. В США он проиграл титул WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

В активе Гвоздика 17 побед в 18 поединках на профессиональном ринге. Александр – бронзовый призер Олимпийских игр-2012.