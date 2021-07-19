Гвоздик: жирную точку я бы еще не ставил

Украинский боксер в своем последнем поединке проиграл титул WBC Артуру Бетербиеву. По словам Гвоздика, он хотел бы завершить карьеру иначе.

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Последнее слово в карьере хотелось бы сказать не так. Но вмешались внешние факторы, в первую очередь – ситуация с COVD-19. Мне сегодня уже не 20 лет, я посоветовался со своей семьей, со своей женой, мы приняли такое решение,

– сказал боксер.

Украинец заявил, что рассматривает возвращение в профессиональный бокс, но жалуется, что не получал конкретных предложений.

"Сказать, что это окончательное решение, скорее всего, да, но жирную точку я бы еще не ставил. Все говорят, что хотели бы возвращения, но конкретных предложений никто не делал. Мой номер телефона все знают, можно поговорить", – отметил Александр.

Гвоздик заявил, что планирует поддерживать форму. Кроме того, Александр прокомментировал слова промоутера Боба Арума, который говорил, что готов организовать бой украинцу с Джо Смитом.

С боксом я не заканчивал и, надеюсь, никогда не закончу. Соревновательный – да, обычный – планирую заниматься этим всю жизнь. По поводу слов Боба Арума – это не более, чем слова. Я делал какие-то попытки в соцсетях эту ситуацию оживить, но лично со мной никто не связывался, дальше разговоров не пошло. Если зайдет, я рассмотрю,

– резюмировал боксер.