Выдающиеся украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в очередной рейтинг лучших боксеров мира. Оба украинцы оказались в пятерке лучших.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко занимает в рейтинге второе место. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик – 5-й.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес Василий Ломаченко Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд Александр Усик Эррол Спенс Тайсон Фьюри Геннадий Головкин Артур Бетербиев Лео Санта Крус

В топ-10 не попал Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.