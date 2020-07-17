Лучше Фьюри: Ломаченко и Усик ворвались в топ-5 лучших боксеров мира
Выдающиеся украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в очередной рейтинг лучших боксеров мира. Оба украинцы оказались в пятерке лучших.
Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко занимает в рейтинге второе место. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик – 5-й.
Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Наойя Инуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Тайсон Фьюри
- Геннадий Головкин
- Артур Бетербиев
- Лео Санта Крус
В топ-10 не попал Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Недавно подобный рейтинг опубликовал авторитетный журнал The Ring. В нем украинские боксеры заняли идентичные позиции.
- Что интересно, все тот же The Ring составил рейтинг сильнейших боксеров супертяжелого веса (свыше 91 кг).
- В топ-10 не нашлось места Александру Усику. Возглавил рейтинг обладатель пояса The Ring Тайсон Фьюри.