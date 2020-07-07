Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров современности. Первую строчку занял мексиканец Сауль Альварес.

Такой рейтинг издание The Ring опубликовало в своем Instagram . Топ-5 лучших составлялся независимо от весовой категории.

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Первую строчку занял чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес.

Ему "в спину дышит" украинский обладатель титулов легкого дивизиона по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко. Замкнул тройку лидеров чемпион WBA и IBF в наилегчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Также в топ-5 оказался еще один украинец Александр Усик.

Топ-5 лучших боксеров

Сауль Альварес Василий Ломаченко Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Александр Усик

Достижения Василия Ломаченко: главное

В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.

В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.

Карьера Александра Усика