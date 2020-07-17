Видатні українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до чергового рейтингу найкращих боксерів світу. Обидва українці опинилися у п'ятірці найкращих.

Рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise у легкій вазі Василь Ломаченко займає в рейтингу 2-е місце. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Усик – 5-й.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу у трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес Василь Ломаченко Наойя Інуе Теренс Кроуфорд Олександр Усик Еррол Спенс Тайсон Ф'юрі Геннадій Головкін Артур Бетербієв Лео Санта Крус

До топ-10 не потрапив Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі.