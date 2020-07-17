Кращі за Ф'юрі: Ломаченко та Усик увірвалися у топ-5 найкращих боксерів світу
Видатні українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до чергового рейтингу найкращих боксерів світу. Обидва українці опинилися у п'ятірці найкращих.
Рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.
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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise у легкій вазі Василь Ломаченко займає в рейтингу 2-е місце. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Усик – 5-й.
Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу у трьох вагових категоріях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Наойя Інуе
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Тайсон Ф'юрі
- Геннадій Головкін
- Артур Бетербієв
- Лео Санта Крус
До топ-10 не потрапив Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі.
- Нещодавно подібний рейтинг опублікував авторитетний журнал The Ring. У ньому українські боксери посіли ідентичні позиції.
- Що цікаво, все той же The Ring склав рейтинг найсильніших боксерів суперважкої ваги (понад 91 кілограм).
- У топ-10 не знайшлося місця Олександру Усику. Очолив рейтинг володар поясу The Ring Тайсон Ф'юрі.