Кто сильнейший боксер мира: журнал The Ring составил сенсационный рейтинг супертяжей
Авторитетный журнал The Ring составил рейтинг сильнейших боксеров супертяжелого веса (больше 91 килограмма). В рейтинг неожиданно не попал украинец Александр Усик.
Лучшим боксером современности в супертяжелом дивизионе редакция журнала The Ring назвала чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Об этом сообщает сайт The Ring.
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Непобедимый Тайсон завоевал титул WBC в феврале 2020 года. 31-летний британец нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера.
Также Фьюри принадлежит титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Поэтому первым в рейтинге стал чемпион мира по версиям WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа. На второй строчке разместился Деонтей Уайлдер.
Замыкает тройку лидеров "временный" чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт.
В топ-10 не попал Александр Усик. Зато нашлось место Майклу Хантеру, которого Усик в 2017 году победил.
Рейтинг The Ring
- Чемпион – Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Диллиан Уайт
- Деонтей Уайлдер
- Луис Ортис
- Энди Руис
- Александр Поветкин
- Джозеф Паркер
- Майкл Хантер
- Оскар Ривас
- Кубрат Пулев