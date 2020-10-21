Защитник итальянского "Интера" Ашраф Хакими получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому он не сыграет в ближайших матчах команды.

Хакими получил положительный результат на коронавирус перед матчем против менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов. По сообщению на официальной странице "Интера", игрок отправился на самоизоляцию. Хотя симптомов инфекции у игрока нет.

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Кроме матча против "Боруссии", "Хакими пропустит и матч против донецкого "Шахтера". Игра между командами запланирована на вторник, 27 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Хакими стал не первым игроком "Интера", у которого обнаружили коронавирус. Первый матч в Лиге чемпионов из-за инфекции пропускают Йонуц Раду, Милан Шкриньяр, Эшли Янг и Роберто Гальярдини. Перед тем положительные тесты на коронавирус были у Алессандро Бастони и Раджи Найнгголана. Но оба игрока уже отбыли самоизоляцию и могут сыграть против немецкого клуба.