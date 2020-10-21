Захисник італійського "Інтера" Ашраф Хакімі отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Відтак він не зіграє у найближчих матчах команди.

Хакімі отримав позитивний результат на коронавірус перед матчем проти менхенгладбахської "Боруссії" в Лізі чемпіонів. За повідомленням на офіційній сторінці "Інтера", гравець відправився на самоізоляцію. Хоча симптомів інфекції у гравця немає.

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Окрім матчу проти "Боруссії", "Хакімі пропустить і матч проти донецького "Шахтаря". гра між командами запланована на вівторок, 27 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський".

Хакімі став не першим гравцем "Інтера", в якого виявили коронавірус. Перший матч в Лізі чемпіонів через інфекцію пропускають Йонуц Раду, Мілан Шкріньяр, Ешлі Янг та Роберто Гальярдіні. Перед тим позитивні тести на коронавірус були у Алессандро Бастоні та Раджі Найнгголана. Але обоє гравців вже відбули самоізоляцію та можуть зіграти проти німецького клубу.