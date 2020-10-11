У соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов вспышка коронавируса перед топ-матчами
В итальянском "Интере" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Игроков отправили на самоизоляцию и они могут пропустить топ-матчи. В том числе Лиги чемпионов против "Шахтера"
Шестым игроком команды стал Эшли Янг, сообщили в "Интере".
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До этого положительные тесты на коронавирус сдали Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Найнгголан, Роберто Гальярдини и запасной вратарь Йонуц Раду.
Всех футболистов, у которых обнаружили коронавирус, отправили на самоизоляцию по домам.
Таким образом они не сыграют в как минимум двух топовых матчах, которые ожидает "Интер" в ближайшее время. Речь идет о миланском дерби против "Милана" 17 октября и матче Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" 21 октября.
Учитывая, что изоляция продлится две недели и закончится только 25 октября, неизвестно, все ли игроки будут физически готовы сыграть матч против донецкого "Шахтера" в Киеве 27 октября.
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