Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах одним голом в матче против Мидтьюлланна побил сразу два клубных рекорда команды в Лиге чемпионов.

Салах забил гол уже на 55-й секунде матча. Он воспользовался неудачным пасом назад от соперника, перехватил мяч, а уже в штрафной отправил его между ног вратарю.

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Этот гол стал самым быстрым, который забивал Ливерпуль в Лиге чемпионов.

Видео гола Салаха в матче Лиги чемпионов

Кроме того, для Салаха этот гол стал двадцать вторым в Лиге чемпионов за Ливерпуль. И по этому показателю он вышел на первое место в клубе, обойдя легендарного игрока команды Стивена Джеррарда.