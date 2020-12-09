Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах одним голом у матчі проти Мідтьюлланна побив одразу два клубні рекорди команди в Лізі чемпіонів.

Салах забив гол вже на 55-й секунді матчу. Він скористався невдалим пасом назад від суперника, перехопив м'яч, а вже у штрафному майданчику відправив його між ніг воротареві.

До теми Гол-шедевр голкіпера: збірна України з футзалу наколотила 8 м'ячів у ворота Молдови – відео

Цей гол став найшвидшим, який забивав Ліверпуль в Лізі чемпіонів.

Відео голу Салаха у матчі Ліги чемпіонів

Окрім того, для Салаха цей гол став 22-им в Лізі чемпіонів за Ліверпуль. І за цим показником він вийшов на перше місце в клубі, обійшовши легендарного гравця команди Стівена Джеррарда.